Россия рушит карточный домик США: в Совфеде ответили на новые санкции против РФ

Несколько стран-членов Европейского союза намерены ввести новые санкции в отношении Российской Федерации. Об этом сообщило британское издание Telegraph.

Инициативу запустили представители Великобритании и Франции, которые предложили наказывать государства, «использующие химическое оружие». Члены Совета Европы по международным делам намерены обсудить это предложение.

Толчком к принятию подобного решения послужил скандал с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери весной 2018 года. В настоящее время спецслужбы Великобритании продолжают настаивать на том, что в инциденте виновата Российская Федерация, которая якобы применила нервно-паралитического вещество «Новичок».

В Кремле все обвинения называют безосновательными и подчеркивают, что формулой указанного вещества обладают и другие государства. По предложению Лондона и Парижа, Евросоюз должен ввести санкции против руководителей разведок тех стран, которые признаны виновными в использовании химоружия. Этим персонам может быть запрещен въезд в государства Европейского союза и будут заблокированы их счета на территории еврозоны.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что если Италия и Австрия не поддержат предложение Парижа и Лондона, «заявят свое однозначное, резкое и публичное нет, то санкции в отношении Российской Федерация совершенно точно будут введены».

«Мы должны понимать, объем санкций будет расти. Некоторые из мер будут иметь имитационный характер, а некоторые будут вполне реальными. На мой взгляд это говорит о том, в каком направлении мы движемся. Здесь очень трудно сказать, какая реакция правильная, а какая нет, не зная многих деталей, о которых мы знать не можем просто потому что это закрытая информация. Если же исходить из того, что мы знаем, то очевидно: отношения России и Запада будут постепенно деградировать. Это будет происходить до такого уровня, когда они упрутся в некое естественное дно. Это будет еще примерно года два, а дальнейшая деградация может привести к непоправимым последствиям. То есть стороны понимают, что начинает действовать что-то напоминающее равновесие силы», — пояснил эксперт.

Такого же мнения придерживается и член Совет Федерации Франц Клинцевич, который заявил корреспонденту Федерального агентства новостей, что санкционное давление в отношении Российской Федерации будет введено в любом случае, «в этом можно не сомневаться».

«Это [введение и продление санкций] происходит в общезаданном Штатами тренде. Скажем так: сейчас модно вводить санкции против России. А вот то, что от этого давления, от таких формулировок у ЕС будут серьезные проблемы, я ни грамма не сомневаюсь. Когда Европа вводит санкции против РФ из-за недоказанного покушения, но при этом игнорирует, что США атакуют сирийские города с использованием белого фосфора, — это путь в никуда. И Россия молчать не будет, мы будем доводить всю правду до мировой общественности», — говорит Клинцевич.

Комментируя заявление главы британского МИД Джереми Ханта о том, что под санкционное давление может попасть не только Российская Федерация, но и другие государства, применяющие боевые отравляющие вещества, сенатор сообщил, что в большей степени могут пострадать страны Азиатского региона.

«Кроме России, на прицеле и Сирия, и Китай, и Индия, это 100%. И это даже несмотря на то, что в настоящее время Индию пытаются использовать в противостоянии с Пекином, вечно спекулируя на исторически сложившихся противоречиях. Нью-Дели может попасть под раздачу за покупку российских зенитных ракетных комплексов. В Вашингтоне понимают, российские комплексы ПВО — отличные инструменты, гарантирующие обеспечение государственного, политического и экономического суверенитета любой закупившей их страны. А это в свою очередь говорит о том, что Россия рушит карточный домик США», — продолжает Клинцевич.

Сенатор подчеркивает, что те государства, которые закупают российские вооружение и в особенности ЗРК, гарантировано защищены от угроз со стороны Запада. Соответственно, против них начинают действовать экономически, «придумывая поводы на ходу».

Напомним, 5 октября Москва и Нью-Дели заключили контракт на поставку Индии зенитных ракетных комплексов С-400. Покупка пяти полков новейших систем обойдется стране в 5,43 миллиарда долларов. Индия станет третьим зарубежным покупателем ПВО после Китая и Турции. Ранее США выражали озабоченность планами Индии и не исключили введения ограничений по закону «О противодействии противникам Америки через санкции».