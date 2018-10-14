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Полный чекаут: Стас Пьеха рассказал о своей госпитализации

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Полный чекаут: Стас Пьеха рассказал о своей госпитализации

Москва, 14 октября. Известный певец Стас Пьеха прервал рабочую деятельность и занялся собственным здоровьем. О своей госпитализации в клинику он сообщил поклонникам в социальной сети Instagram.

По словам артиста, который часто делится с фанатами подробностями своей личной жизни, он вынужден был обратиться к медикам из-за плохого самочувствия в связи с загруженным графиком. В микроблоге исполнитель попросил поклонников не переживать за него, поскольку все, что сейчас требуется для восстановления здоровья, так это корректировка питания, режима и нагрузок.

«Жить я буду, петь тоже. Пока я в безопасности, лечусь и прохожу полный чекаут», — написал Пьеха.

Фанаты поддержали исполнителя и пожелали ему скорейшего выздоровления. Стоит отметить, что это далеко не первая госпитализация певца. В прошлом он признавался в алкогольной зависимости и рассказывал поклонникам о продолжительном лечении.

Полный чекаут: Стас Пьеха рассказал о своей госпитализации

Ранее в Сети появились сообщения о том, что юморист и резидент Comedy Club Роман Попов якобы попал в больницу. В интервью Федеральному агентству новостей он опроверг данную информацию.

Автор: Екатерина Кухарева
© 2018 Федеральное агентство новостей
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