Наша победа будет жить в веках: как в Латвии с размахом отметили годовщину освобождения Риги

В то время как в Риге одни форсировали Киш-озеро в честь освобождения столицы Латвии в 1944 году, другие пикетировали посольство России по тому же поводу. На эти два диаметрально противоположных события обратил внимание посол России в Латвии Евгений Лукьянов, отметив вместе с «Латвийским антинацистским комитетом», «Русским союзом Латвии» и представителями русской общины республики 74-ю годовщину освобождения Риги от фашистских войск. На Киш-озере состоялась реконструкция событий тех далеких лет. Как это было — в репортаже Федерального агентства новостей.

По маршруту советских воинов-освободителей

Гитлеровская группа армий «Север» (та, что осуществляла операцию «Барбаросса» и держала в блокаде Ленинград), насчитывавшая более 700 тысяч солдат, потеряв к концу лета 1944 года почти половину территории Прибалтики, пыталась удержать Ригу.

Для этого в узком проходе между Киш-озером и озером Югла были созданы три узла обороны, вся территория была пристреляна гитлеровской артиллерией. Каково же было удивление фашистов, когда они увидели советских бойцов, осмелившихся форсировать широкое и холодное озеро на плотах, лодках и американских автомобилях-амфибиях. Последних, полученных по ленд-лизу, было всего 76, а перевезти необходимо было как можно больше солдат и технику, которую в амфибиях, понятно, не разместишь.

Очухались немцы, когда бойцы 119-го стрелкового корпуса под командованием генерал-майора Николая Никишина из 67-й армии Ленинградского фронта (есть все-таки в этом большая символика) были уже на середине озера. Попытались отсечь лодки пулеметным огнем, но было уже поздно. За вечер 12 октября и ночь 13 октября удалось переправить три тысячи солдат. Советский десант выбил врага из береговых укреплений и ринулся в центр города.

Во взятии Риги участвовали на своих направлениях также войска 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских округов. А наступавший, например, в обход Риги с юга 130-й латышский стрелковый корпус 13 октября заблокировал дорогу Рига — Елгава. За освобождение латвийской столицы 130-й корпус был награжден Орденом Суворова II степени.

Правобережье Риги было освобождено от немцев уже 13 октября. Форсировать сходу Даугаву удавалось, но с большими потерями. Левобережье было полностью освобождено лишь 15 октября.

Уникальная операция накануне взятия Риги была проведена 1-м Прибалтийским фронтом, которым командовал будущий маршал и дважды Герой Советского Союза Иван Баграмян. По решению ставки скрытно, всего за шесть суток, на расстояние до 200 км из-под Риги в район Шяуляя по ночам были переброшены три общевойсковые и одна танковая армии, большое число отдельных соединений и частей. И 5 октября силы 1-го Прибалтийского фронта взрезали оборону армий «Север», выйдя через пять дней на побережье Балтики у Мемеля (нынешней литовской Клайпеды). Эту операцию будут потом изучать во многих военных академиях мира.

Тогда отступление гитлеровцев в Восточную Пруссию стало практически невозможным. Более 30 гитлеровских дивизий, включая 19-ю и 15-ю латышские дивизии войск СС, оказались в так называемом «Курляндском котле». Легионеры — а бойцы 19-й дивизии сражались там даже после капитуляции гитлеровцев в Берлине — предпочитали называть его «крепостью».

Кубок имени Маршала Баграмяна победителям форсирования Киш-озера

Позже собравшиеся на берегу Киш-озера в Межапарке — а это и дипломатические работники посольства России во главе с послом, и прибывшие из Эстонии участники антинацистского движения «Ночной дозор» — возложили венки и цветы к установленному на пригорке обелиску в память о советских воинах, форсировавших озеро и освобождавших Ригу.

«Много крови пролито здесь, много жизней здесь завершилось, — сказал, выступая перед собравшимися посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов. — Наша победа будет жить в веках. И все попытки изменить ее, переписать, отредактировать, — попытки ущербные и тщетные. Но в то же время есть какой-то символизм в двух событиях, которые происходят сегодня в вашем городе. Здесь собрались люди, которые празднуют победу, и практически в то же самое время у нашего посольства стоит пикет, который отмечает годовщину «оккупации Латвии советскими войсками». Нормально? Искренние сожаления вызывает интеллектуальное и может даже умственное развитие людей, которые так легко поддаются извращенным трактовкам истории. Жаль, что это так. Но в конечном счете, как говорили древние римляне, жизнь коротка, а искусство вечно. И вот искусство побеждать для российского народа — искусство доказанное. И эти победы, которые одержал наш многонациональный народ в 1944, в 1945 годах, останутся с нами, с нашими детьми и внуками. И самое важное — что сегодня здесь есть дети, подростки. Меня спрашивали об отличительной черте русской общины Латвии. Мне бы хотелось, чтобы у нее сохранялись молодые глаза. Но в то же время я хочу видеть молодые лица».

Затем посол России вручил лучшей из шести команд, форсировавших озеро, кубок имени маршала Баграмяна, который не только освобождал Прибалтику, но и был первым послевоенным командующим Прибалтийского военного округа.

Награды получила и вторая команда, «Северный поток». Но самым главным было ощущение праздника, который создавали музыканты, выступающие на импровизированном концерте. А еще — горячая гречневая каша с мясом из походной кухни, бутерброды с килькой, чай. И чувство общности, принадлежности к солдатам Победы, о чем говорил и российский посол, и председатель «Латвийского антинацистского комитета» Алексей Шарипов в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.