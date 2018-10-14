Наша победа будет жить в веках: как в Латвии с размахом отметили годовщину освобождения Риги
В то время как в Риге одни форсировали Киш-озеро в честь освобождения столицы Латвии в 1944 году, другие пикетировали посольство России по тому же поводу. На эти два диаметрально противоположных события обратил внимание посол России в Латвии Евгений Лукьянов, отметив вместе с «Латвийским антинацистским комитетом», «Русским союзом Латвии» и представителями русской общины республики 74-ю годовщину освобождения Риги от фашистских войск. На Киш-озере состоялась реконструкция событий тех далеких лет. Как это было — в репортаже Федерального агентства новостей.
По маршруту советских воинов-освободителей
Гитлеровская группа армий «Север» (та, что осуществляла операцию «Барбаросса» и держала в блокаде Ленинград), насчитывавшая более 700 тысяч солдат, потеряв к концу лета 1944 года почти половину территории Прибалтики, пыталась удержать Ригу.
Для этого в узком проходе между Киш-озером и озером Югла были созданы три узла обороны, вся территория была пристреляна гитлеровской артиллерией. Каково же было удивление фашистов, когда они увидели советских бойцов, осмелившихся форсировать широкое и холодное озеро на плотах, лодках и американских автомобилях-амфибиях. Последних, полученных по ленд-лизу, было всего 76, а перевезти необходимо было как можно больше солдат и технику, которую в амфибиях, понятно, не разместишь.
Очухались немцы, когда бойцы 119-го стрелкового корпуса под командованием генерал-майора Николая Никишина из 67-й армии Ленинградского фронта (есть все-таки в этом большая символика) были уже на середине озера. Попытались отсечь лодки пулеметным огнем, но было уже поздно. За вечер 12 октября и ночь 13 октября удалось переправить три тысячи солдат. Советский десант выбил врага из береговых укреплений и ринулся в центр города.
Во взятии Риги участвовали на своих направлениях также войска 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских округов. А наступавший, например, в обход Риги с юга 130-й латышский стрелковый корпус 13 октября заблокировал дорогу Рига — Елгава. За освобождение латвийской столицы 130-й корпус был награжден Орденом Суворова II степени.
Правобережье Риги было освобождено от немцев уже 13 октября. Форсировать сходу Даугаву удавалось, но с большими потерями. Левобережье было полностью освобождено лишь 15 октября.
Уникальная операция накануне взятия Риги была проведена 1-м Прибалтийским фронтом, которым командовал будущий маршал и дважды Герой Советского Союза Иван Баграмян. По решению ставки скрытно, всего за шесть суток, на расстояние до 200 км из-под Риги в район Шяуляя по ночам были переброшены три общевойсковые и одна танковая армии, большое число отдельных соединений и частей. И 5 октября силы 1-го Прибалтийского фронта взрезали оборону армий «Север», выйдя через пять дней на побережье Балтики у Мемеля (нынешней литовской Клайпеды). Эту операцию будут потом изучать во многих военных академиях мира.
Тогда отступление гитлеровцев в Восточную Пруссию стало практически невозможным. Более 30 гитлеровских дивизий, включая 19-ю и 15-ю латышские дивизии войск СС, оказались в так называемом «Курляндском котле». Легионеры — а бойцы 19-й дивизии сражались там даже после капитуляции гитлеровцев в Берлине — предпочитали называть его «крепостью».
Кубок имени Маршала Баграмяна победителям форсирования Киш-озера
Позже собравшиеся на берегу Киш-озера в Межапарке — а это и дипломатические работники посольства России во главе с послом, и прибывшие из Эстонии участники антинацистского движения «Ночной дозор» — возложили венки и цветы к установленному на пригорке обелиску в память о советских воинах, форсировавших озеро и освобождавших Ригу.
«Много крови пролито здесь, много жизней здесь завершилось, — сказал, выступая перед собравшимися посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов. — Наша победа будет жить в веках. И все попытки изменить ее, переписать, отредактировать, — попытки ущербные и тщетные. Но в то же время есть какой-то символизм в двух событиях, которые происходят сегодня в вашем городе.
Здесь собрались люди, которые празднуют победу, и практически в то же самое время у нашего посольства стоит пикет, который отмечает годовщину «оккупации Латвии советскими войсками». Нормально? Искренние сожаления вызывает интеллектуальное и может даже умственное развитие людей, которые так легко поддаются извращенным трактовкам истории. Жаль, что это так.
Но в конечном счете, как говорили древние римляне, жизнь коротка, а искусство вечно. И вот искусство побеждать для российского народа — искусство доказанное. И эти победы, которые одержал наш многонациональный народ в 1944, в 1945 годах, останутся с нами, с нашими детьми и внуками. И самое важное — что сегодня здесь есть дети, подростки. Меня спрашивали об отличительной черте русской общины Латвии. Мне бы хотелось, чтобы у нее сохранялись молодые глаза. Но в то же время я хочу видеть молодые лица».
Затем посол России вручил лучшей из шести команд, форсировавших озеро, кубок имени маршала Баграмяна, который не только освобождал Прибалтику, но и был первым послевоенным командующим Прибалтийского военного округа.
Награды получила и вторая команда, «Северный поток». Но самым главным было ощущение праздника, который создавали музыканты, выступающие на импровизированном концерте. А еще — горячая гречневая каша с мясом из походной кухни, бутерброды с килькой, чай. И чувство общности, принадлежности к солдатам Победы, о чем говорил и российский посол, и председатель «Латвийского антинацистского комитета» Алексей Шарипов в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.
«День в день, шаг в шаг с воинами Красной Армии мы проводим реконструкцию форсирования Киш-озера, празднуем великую победу, освобождение нашего города, — рассказал Алексей Шарипов. — Благодаря быстрому маневру солдат Красной Армии Рига уцелела, гитлеровцы вынуждены были отступить.
Для чего мы проводим такие реконструкции? В нашем государстве переписывают историю, славят легионеров войск СС, тех, кто делал все возможное, чтобы каждый день блокады Ленинграда длился как можно дольше, чтобы умирали люди. Но мы вспоминаем воинов Красной Армии: офицеров, солдат, генералов, — всех тех, кто погиб, сражаясь за Родину, освобождая ее от немецко-фашистских захватчиков.
Пока мы это делаем — эти герои погибли не зря. Это не только слова, которые мы в свое время знали и говорили: «Никто не забыт, ничто не забыто!» Для нас это — реальность. Рига была одной из первых столиц союзных республик, освобожденных 74 года назад».