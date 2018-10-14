Двоюродный брат Месси обозвал Марадону невежей

Буэнос-Айрес, 14 октября. Двоюродный брат нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси Макси Бьянкуччи раскритиковал Диего Марадону. Поводом к этому послужило резкое заявление Диего Марадоны о том, что слабый характер Месси не позволит ему стать лидером команды.

Бьянкуччи отметил, что ему «печально видеть», как кто-то «хвастается» своими лидерскими качествами и при этом говорит неприятные вещи о «лучшем игроке» современности.

«Дискредитировать Месси — значит демонстрировать свое невежество», — сказал Бьянкуччи, слова которого приводит Football Espana.

Он также отметил, что Марадона должен помогать сборной, если «его любовь настолько сильна», как он об этом говорит.

Отметим, что Лионель Месси пропустил все матчи аргентинской сборной после неудачного выступления национальной команды на чемпионате мира в России. Ранее сообщалось, что в этом году Месси уже не выйдет на поле в составе сборной Аргентины.