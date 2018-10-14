Путин обсудит с главой Египта в Сочи ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке

Каир, 14 октября. Президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе переговоров 17 октября в Сочи обсудят ситуацию в Сирии, терроризм на Ближнем Востоке и двусторонние отношения. Об этом сообщил руководитель МИД Египта Самех Шукри.

По словам министра, в ходе встречи стороны обменяются мнениями касаемо урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике (САР), в том числе восстановления государства после боевых действий с учетом воли сирийского народа.

Кроме того, отметил Шукри, главы двух стран рассмотрят ситуацию в Йемене и Ливии и обсудят вопросы борьбы с террористами в ближневосточном регионе.

Далеко не последнее место в списке тем для беседы будет отведено вопросам взаимодействия России и Египта, в частности, в экономической сфере. Так, стороны обсудят увеличение торгового обмена между странами, в то время как объем торгового оборота достиг 6,5 миллиарда долларов, передает RT.

Ранее специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел встречу с послом Египта в Москве Ихабом Насром. Дипломаты обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Москвой и Каиром, а также проблемы Ближнего Востока и Африки.