«Это просто жесть»: появилось видео задержания пьяного полузащитника «Крыльев Советов»

Москва, 14 октября. В Сети появились кадры задержания полузащитника футбольного клуба «Крылья Советов» Евгения Башкирова, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Минувшей ночью сотрудники ГИБДД остановили арендованный автомобиль, за рулем которого находился пьяный Евгений Башкиров. На кадрах можно увидеть, как сотрудник ГИБДД объясняет Башкирову его права, после чего предлагает подписать протокол об отстранении от управления машиной и согласии на медицинское освидетельствование. После этого Башкиров совершил телефонный звонок, в ходе которого объяснил ситуацию и сообщил, что «никому не грубит».

«Да я вообще никому не грублю… Я сказал, сказал… Это просто жесть», — сказал Башкиров.

Сотрудник полиции объяснил Башкирову, что медучреждении будет проведена проверка по факту алкогольного опьянения, после чего футболист заявил, что «согласен» с данными требованиями. После этого инспектор отпустил Башкирова, напомнив, что в дальнейшем его ждет суд.