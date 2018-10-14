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Полиция Киева рассказала, почему защищала памятник Ватутину от радикалов с кувалдой

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Полиция Киева рассказала, почему защищала памятник Ватутину от радикалов с кувалдой

Киев, 14 октября. В Мариинском парке Киева в воскресенье произошли столкновения между полицейскими и радикалами, которые собирались снести памятник советскому генералу Николаю Ватутину. Десятки националистов, вооружившись кувалдами и лестницами, намеревались уничтожить мемориал.

Сотрудники полиции окружили памятник и не дали радикалам прорваться. В полиции объяснили, почему защищали памятник советскому командующему Украинским фронтом.

«Мы должны обеспечить порядок, пока не будет законодательных актов», — рассказал глава киевской полиции Андрей Крищенко в ходе брифинга.

По словам Крищенко, полицейские обеспечивали правопорядок, вопросом демонтажа памятника занимаются другие органы. Когда националисты пытались осквернить памятник, сотрудники полиции изъяли лестницу и оттеснили активистов.

Лидер ОУН Николай Коханивский по итогам акции заявил, что националисты настроены и дальше добиваться сноса всех памятников советским героям, в том числе и Ватутину. Радикалы выразили возмущение, что правоохранительные силы защищают памятники.

Командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Николай Ватутин руководил операцией по освобождению Днепра и Киева от немецких захватчиков в 1943 году. Погиб Ватутин от рук националистов УПА1 в 1944 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Софья Куликова
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