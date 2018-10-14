Папирус древнеегипетской «Книги мертвых» продали за 1,35 миллиона евро

Монако, 14 октября. Папирус с вариантом текста «Книги мертвых» продали за 1,35 миллиона евро на аукционе Hоtel des Ventes de Monte-Carlo. Сообщается, что его обладателем стал неизвестный покупатель, который вел торги по телефону.

По информации Le Parisien, «Книга мертвых» является сборником текстов на религиозные темы. Папирус клали в гробницу вместе с покойным. Согласно верованиям древних египтян, «Книга мертвых» должна была помочь покойному в испытаниях загробного мира.

Как пишет «Газета.Ru», проданный папирус датируется в период с 595 по 589 год до нашей эры. В это время у власти в Древнем Египте находился Псамметих II. В книге всего 192 главы. Длина свитка составляет около 17 метров.