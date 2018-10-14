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Поступили по-свински: отец Мамаева извинился за поведение сына

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Поступили по-свински: отец Мамаева извинился за поведение сына

Москва, 14 октября. Отец и по совместительству официальный агент футболиста Павла Мамаева, оказавшегося вместе с Александром Кокориным в центре скандала после драки с чиновником, Константин Мамаев заявил, что поведению сына нет никакого оправдания.

В эфире телеканала НТВ родитель футболиста принес извинения всем пострадавшим от рук его сына и заявил, что у спортсмена «нет объяснений» своему поведению.

«Он реально понимает, что они поступили по-хамски, по-свински. Они не имели никакого ни морального права, ни физического права, никакого права они не имели себя вести таким образом», — отметил Мамаев-старший.

При этом он сообщил, что неоднократно просил сына не поддерживать контакты с Кокориным, с которым они не выходили на связь два года. Однако, подчеркнул отец футболиста, оскандалившиеся спортсмены встретились на «культурном мероприятии», посвященном их дружбе.

Поступили по-свински: отец Мамаева извинился за поведение сына

Напомним, 11 октября Тверской суд Москвы арестовал на два месяца Мамаева, а также нападающего питерского «Зенита» Кокорина и его младшего брата Кирилла в рамках дела о хулиганстве. Так, 8 октября футболисты устроили несколько драк в центре столицы. Одна из них произошла в кофейне, где агрессивно настроенные футболисты напали на чиновника из Минпромторга РФ Дениса Пака. Позднее выяснилось, что перед потасовкой в кафе молодые люди избили водителя одной из ведущих Первого канала.

Многие эксперты заявили, что хулиганское поведение спортсменов дискредитирует репутацию российского футбола и страны в целом, а депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов в интервью Федеральному агентству новостей осудил хулиганство футболистов.

Ранее член московской Общественной наблюдательной комиссии Павел Пятницкий рассказал об условиях содержания спортсменов в СИЗО «Бутырка». По словам Пятницкого, в изоляторе нет никаких условий для игры в футбол.

Автор: Екатерина Кухарева
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