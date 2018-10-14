Поступили по-свински: отец Мамаева извинился за поведение сына

Москва, 14 октября. Отец и по совместительству официальный агент футболиста Павла Мамаева, оказавшегося вместе с Александром Кокориным в центре скандала после драки с чиновником, Константин Мамаев заявил, что поведению сына нет никакого оправдания.

В эфире телеканала НТВ родитель футболиста принес извинения всем пострадавшим от рук его сына и заявил, что у спортсмена «нет объяснений» своему поведению.

«Он реально понимает, что они поступили по-хамски, по-свински. Они не имели никакого ни морального права, ни физического права, никакого права они не имели себя вести таким образом», — отметил Мамаев-старший.

При этом он сообщил, что неоднократно просил сына не поддерживать контакты с Кокориным, с которым они не выходили на связь два года. Однако, подчеркнул отец футболиста, оскандалившиеся спортсмены встретились на «культурном мероприятии», посвященном их дружбе.

Напомним, 11 октября Тверской суд Москвы арестовал на два месяца Мамаева, а также нападающего питерского «Зенита» Кокорина и его младшего брата Кирилла в рамках дела о хулиганстве. Так, 8 октября футболисты устроили несколько драк в центре столицы. Одна из них произошла в кофейне, где агрессивно настроенные футболисты напали на чиновника из Минпромторга РФ Дениса Пака. Позднее выяснилось, что перед потасовкой в кафе молодые люди избили водителя одной из ведущих Первого канала.

Многие эксперты заявили, что хулиганское поведение спортсменов дискредитирует репутацию российского футбола и страны в целом, а депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов в интервью Федеральному агентству новостей осудил хулиганство футболистов.

Ранее член московской Общественной наблюдательной комиссии Павел Пятницкий рассказал об условиях содержания спортсменов в СИЗО «Бутырка». По словам Пятницкого, в изоляторе нет никаких условий для игры в футбол.