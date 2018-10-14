Народная артистка Татарстана Таслима Файзуллина скончалась на 66-м году жизни

Казань, 14 октября. Народная артистка Республики Татарстан Таслима Файзуллина скончалась накануне, 13 октября, на 66-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Татарского государственного Академического театра им. Г.Камала.

Коллектив театра выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам артистки. Файзуллина запомнилась образами драматическими и психологической направленности. Особенно ярко талант Файзуллиной продемонстрирован в ролях Флюры во «Вдовьем пароходе» и Бернарды в «Доме Бернарды Альбы».

Помимо работы в театре Файзуллина занималась преподавательской деятельностью и вела уроки актерского мастерства в университете культуры и искусств.

Время и место прощальной церемонии и похорон будут известны позднее.