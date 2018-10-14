«Чистое вранье»: в РПЦ прокомментировали слова Порошенко об «аннексии XVII века»

Москва, 14 октября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Русская православная церковь якобы не имеет канонических прав на православную церковь на Украине. Президент Украины утверждает, что в конце XVII века произошла «московская аннексия киевской митрополии», поэтому РПЦ «не может претендовать на православную украинскую церковь».

Настоятель Храма святой мученицы Татианы при МГУ, протоиерей РПЦ Владимир Вигилянский назвал «чистым враньем» заявление Порошенко, отметив, что президент Украины выполняет геополитическое задание, которое направлено на раскол православия.

«Представьте себе, документы были опубликованы 200 лет назад, в 1826 году. Это и раньше было известно, но эти грамоты и переписка утверждают, что во веки веков все принадлежит Московскому патриархату. За двести лет могли бы хоть вякнуть кто-нибудь, какой-нибудь Порошенко начала 19 века. Теперь очевидно, что заявления президента Украины — чистое вранье», — сказал Вигилянский в комментарии iReactor.

На территории Украины действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая является самоуправляемой церковью в составе РПЦ. Кроме того, на Украине функционируют две непризнанные мировым православием церковные структуры — «Киевский патриархат» и Украинская автокефальная православная церковь.

Последние несколько лет власти Украины пытаются добиться официального признания неканонических религиозных структур. На их основе Киев рассчитывает создать «единую поместную автокефальную церковь.

В середине октября стало известно, что синод Константинопольского патриархата приступил к предоставлению Украинской церкви автокефалии. В РПЦ решение синода назвали легализацией раскола, а также заявили, что действия Константинопольского патриархата нанесут катастрофический вред миллионам людей во всем православном мире.