Главред «Эха Москвы» Венедиктов рассказал о причинах своей госпитализации
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Москва, 14 октября. Главный редактор «Эха Москвы» и журналист Алексей Венедиктов рассказал о причинах своей госпитализации. По его словам, он попал в медицинское учреждение с острой болью в почке.
«Да, меня вчера немедленно прооперировали в одной из московских больниц», — заявил журналист.
Венедиктов отметил, что он пробудет в клинике около семи дней под пристальным наблюдением медицинского персонала. При этом он заверил, что операция прошла успешно, передает Федеральное агентство новостей.
«Чувствую себя относительно неплохо. Огромное спасибо врачам», — добавил журналист.
Кроме того, он выразил благодарность всем, кто переживал за его здоровье.
Ранее сообщалось, что Венедиктова экстренно госпитализировали в Москве.