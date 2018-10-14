Главред «Эха Москвы» Венедиктов рассказал о причинах своей госпитализации

Москва, 14 октября. Главный редактор «Эха Москвы» и журналист Алексей Венедиктов рассказал о причинах своей госпитализации. По его словам, он попал в медицинское учреждение с острой болью в почке.

«Да, меня вчера немедленно прооперировали в одной из московских больниц», — заявил журналист.

Венедиктов отметил, что он пробудет в клинике около семи дней под пристальным наблюдением медицинского персонала. При этом он заверил, что операция прошла успешно, передает Федеральное агентство новостей.

«Чувствую себя относительно неплохо. Огромное спасибо врачам», — добавил журналист.

Кроме того, он выразил благодарность всем, кто переживал за его здоровье.

Ранее сообщалось, что Венедиктова экстренно госпитализировали в Москве.