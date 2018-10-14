Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Главред «Эха Москвы» Венедиктов рассказал о причинах своей госпитализации

239
0 Оставить комментарий

Главред «Эха Москвы» Венедиктов рассказал о причинах своей госпитализации

Москва, 14 октября. Главный редактор «Эха Москвы» и журналист Алексей Венедиктов рассказал о причинах своей госпитализации. По его словам, он попал в медицинское учреждение с острой болью в почке.

«Да, меня вчера немедленно прооперировали в одной из московских больниц», — заявил журналист. 

Венедиктов отметил, что он пробудет в клинике около семи дней под пристальным наблюдением медицинского персонала. При этом он заверил, что операция прошла успешно, передает Федеральное агентство новостей.

«Чувствую себя относительно неплохо. Огромное спасибо врачам», — добавил журналист.

Кроме того, он выразил благодарность всем, кто переживал за его здоровье.

Ранее сообщалось, что Венедиктова экстренно госпитализировали в Москве.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое