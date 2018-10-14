«Приличия отброшены»: Клинцевич назвал цель новых санкций ЕС против России

Москва, 14 октября. Намерение Совета глав МИД стран Евросоюза утвердить новый пакет санкций против России станет еще одним шагом к разрушению международных отношений. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее стало известно, что на предстоящем заседании министров иностранных дел государств-членов Евросоюза ожидается подписание документа о введении антироссийских санкций Великобритании и Франции после «атак» в Сирии и Солсбери.

Франц Клинцевич напомнил, что все обвинения в адрес России о «химатаках» являются голословными и бездоказательными. Кроме того член Совфеда обратил внимание на то, что новый пакет санкций был анонсирован сразу же после сообщений о фосфорной атаке международной коалиции в Сирии. Клинцевич назвал цель новых санкций ЕС против России: Запад, по сути, заявил, что в дальнейшем собирается играть по им же установленным правилам.

«Даже элементарные приличия отброшены за ненадобностью», — сказал Франц Клинцевич, слова которого приводит его пресс-служба.

Напомним, сирийское информагентство SANA со ссылкой на источники сообщило, что международная коалиция во главе с США нанесла удар фосфорными боеприпасами по городу Хаджин на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Отмечалось, что среди местных жителей были погибшие и раненые. Отметим, что наиболее серьезный подобный инцидент произошел летом 2017 года в Ракке. В результате взрывов фосфорных бомб, сброшенных силами международной коалиции, был почти разрушен городской госпиталь и погибли больше 40 человек.