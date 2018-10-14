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Злоумышленники забросали яйцами здание ФСБ на Лубянке

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Злоумышленники забросали яйцами здание ФСБ на Лубянке

Москва, 14 октября. Группа неизвестных злоумышленников забросала куриными яйцами и файерами здание ФСБ в российской столице.

Инцидент произошел вечером субботы, 13 октября. Пять человек пришли в приемную ФСБ на Большой Лубянке и начали забрасывать здание яйцами, один из них бросил к дверям файер, передает РЕН ТВ.

Охранники ФСБ оперативно задержали двух злоумышленников, среди которых оказались мигрант из Казахстана и несовершеннолетний подросток. За хулиганство им грозит административная ответственность.

Злоумышленники забросали яйцами здание ФСБ на Лубянке

Ранее Федеральная служба безопасности России объявила о задержании в Петербурге и Петрозаводске троих злоумышленников, занимавшихся производством и сбытом СВУ и оружия. Первым заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в разговоре с Федеральным агентством новостей оценил усилия ФСБ.

Автор: Екатерина Кухарева
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