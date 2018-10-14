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Панин объяснил езду на Gelandewagen по пешеходной улице в Саратове

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Панин объяснил езду на Gelandewagen по пешеходной улице в Саратове

Саратов, 14 октября. Российский актер театра и кино Алексей Панин прокомментировал инцидент в Саратове. Накануне в Instagram артиста появился видеоролик, на котором запечатлено, как он на Gelandewagen проехал по пешеходной улице.

Панин заверил, что за рулем транспортного средства находился не он. При этом артист отметил, что жители Саратова по этой пешеходной улице нередко подъезжают к своим домам.

«У меня ничего не случилось. Я развожу руками, потому что мне по этому поводу особо сказать нечего. Я за рулем никакого Gelandewagen не ехал, меня везли», — объяснил он.

Панин также рассказал, что в Саратове снимает свой первый дебютный фильм, передает телеканал РЕН ТВ.

Звезда «Жмурок» сообщил, что на данный момент у него нет времени на скандалы и интриги, потому что впереди — много работы.

Также Панин признался, что ему немного обидно, что в прессе «опять все переврали».

Автор: Алексей Громов
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