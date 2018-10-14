«Судить и карать»: в Совфеде назвали причины новых антироссийских санкций ЕС

Москва, 14 октября. Председатель международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев назвал три главные причины, по которым западные страны утвердят новый санкционный список. Косачев считает, что вероятность применения новых санкций близка к 100%.

Переговоры глав МИД стран ЕС состоятся 15 октября в Люксембурге. В рамках переговоров будет утвержден новый санкционный режим в связи с применением химического оружия​​​.

Как написал Косачев в Facebook, ЕС введет санкции не потому что у европейцев «зуб» на Россию или они действительно ожидают от «репрессий» какого-то эффекта. Во-первых, дело в том, что санкции служат ЕС доказательством собственной правоты, считает Косачев. Если санкции введены, то факт применения химического оружия Россией якобы считается признанным.

Во-вторых, введение санкций снимает возможность любых оппозиционных обвинений. В-третьих, ЕС закрепляет за собой право «судить и карать» без разбора, без доказательства вины и права на элементарное ознакомление второй стороной с материалами.

Лондон обвиняет российских граждан в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери 4 марта 2018 года. Отравители использовали нервнопаралитическое вещество, которые в Лондоне назвали «Новичком» и заявили, что оно было создано в России. Москва отрицает бездоказательные и голословные обвинения Великобритании. Прежде всего, ни в России, ни в СССР никогда не разрабатывалось это вещество. Однако вещество с подобными характеристиками было у западных стран, в том числе у Чехии.

Сирийская оппозиция заявила 4 апреля 2017 года об использовании правительственными войсками химического оружия. При этом официальный Дамаск уничтожил все незаконное химическое оружие, что было подтверждено комиссией ОЗХО. Россия просила провести западные страны тщательную проверку по факту использования химоружия и предоставить доказательства.