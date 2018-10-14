Сирия, 14 октября. Остается 24 часа до окончания срока, предоставленного для выхода исламистов из демилитаризованной зоны. ИГ1 потеряло более 360 террористов за время столкновений с САА на юге САР. САА уничтожили оставшиеся от боевиков боеприпасы в Даръа и Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели работы по ликвидации боеприпасов и мин, оставленных боевиками, на востоке провинции Алеппо и на южных окраинах города Даръа.

«Исламское государство»1: потеряло 361 боевика за время военной операции САА на границе Дамаска и Эс-Сувейды.

Международная коалиция: утверждает, что уничтожила заминированный автомобиль ИГИЛ1 у населенного пункта Аль-Бахра в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Агентство новостей Al Masdar News напоминает о том, что у исламистов вооруженной оппозиции остается 24 часа для того, чтобы покинуть демилитаризованную зону. Сирийские власти потребовали у радикалов выхода из западных районов Алеппо, сообщив, что в противном случае Сирийская арабская армия (САА) будет вынуждена начать крупномасштабную военную операцию по зачистке оккупированных районов. Напомним, по условиям меморандума, подписанного представителями Москвы и Анкары 17 сентября, радикалы должны полностью эвакуироваться из буферной зоны, установленной на линии соприкосновения сил сторон, к 15 октября. Тем не менее военные эксперты полагают, что члены террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» пренебрегут возможностью мирно урегулировать конфликт. Так, ранее сообщалось о том, что джихадисты в очередной раз обстреляли подконтрольные войскам САР территории на западе региона.

Между тем Twitter-канал (NationalDefens), подконтрольный Национальным силам обороны****** (NDF), сообщает о том, что сегодня с 10.00 до 14.00 инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) провели работы по уничтожению СВУ и боеприпасов, оставшихся от боевиков, в районе города Маскана в восточной части провинции Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Авиация возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции не прекращает осуществлять боевые вылеты в провинции Дейр-эз-Зор. Военный источник в социальной сети Twitter (syrianpc) опубликовал неподтвержденные сведения о том, что авиация стран Запада якобы уничтожила заминированный автомобиль террористов «Исламского государства» в городе Аль-Бахра на юго-востоке региона. При этом известно, что населенный пункт находится под контролем «Демократических сил Сирии»**** (SDF), что говорит о том, что в занимаемых курдами районах продолжают действовать «спящие ячейки» террористической группировки. Военные эксперты полагают, что, заявляя о своих успехах, ВВС западного альянса пытаются оправдаться за химатаку в районе Хаджина, проведенную США накануне.

Провинция Даръа

Помимо Алеппо зачистка освобожденных районов от боеприпасов, оставшихся после выхода боевиков, также прошла в Даръа. По информации Twitter-канала (SyriawatanNews), в 12.30 военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) приступили к уничтожению взрывных устройств в южном квартале административного центра провинции Ас-Санмин. Напомним, Даръа полностью перешел под контроль правительственных сил 12 июля, когда над городом был поднят флаг Сирийской Арабской Республики (САР).

Провинция Идлиб

Появилась информация о том, что боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на юго-западе провинции Идлиб, вывели тяжелое оружие из демилитаризованной зоны на границе с Хамой. Тем не менее источники на местах сообщают о том, что на данный момент исламисты вывезли лишь часть вооружения. По данным информационного агентства Al Masdar News, представители вооруженных сил Сирии отмечают, что у джихадистов остаются сутки для исполнения условий меморандума о стабилизации обстановки в зоне «Большого Идлиба». Напомним, после выхода боевиков в буферной зоне начнет патрулирование российская и турецкая военная полиция.

Провинция Эс-Сувейда

Возобновились ожесточенные бои между террористами «Исламского государства» и частями Сирийской арабской армии (САА) на границе провинций Дамаск и Эс-Сувейда. Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (SyriawatanNews), с момента начала военной операции на юге САР 25 июля и до вечера вчерашнего дня был уничтожен 361 боевик террористической группировки. Напомним, джихадисты находятся в окружении в районе плато Ас-Сафа, тем не менее из-за пересеченной местности продвижение военнослужащих армии САР сильно затруднено. Как сообщалось ранее, радикалы ИГ проникли на подконтрольные САА территории из района незаконно оккупированной США 55-километровой «зоны безопасности». В этом в ходе допроса признался один из пленных террористов группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)