Сирия: кто виновен в тяжелой гуманитарной ситуации в лагере для беженцев «Рукбан»

Боевики спонсируемой и подготавливаемой США группировки «Джейш Магавир ат-Таура» попытались свалить вину за тяжелую гуманитарную ситуацию в лагере для беженцев «Рукбан» на сирийское правительство. Кто на самом деле ответственен в происходящем внутри 55-километровой зоны на юге провинции Хомс — попыталось разобраться Федеральное агентство новостей (ФАН).

Лагерь для беженцев «Рукбан» расположен недалеко от незаконно созданной военной базы США «Ат-Танф», где проходят подготовку боевики «Джейш Магавир ат-Таура». Оба объекта находятся в «зоне ответственности» американских военнослужащих, которые фактически оккупировали эту территорию.

Представители России и официального Дамаска неоднократно обращали внимание на тяжелую ситуацию в «Рукбане». Так, например, несколько дней назад в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) вина за бедственное положение более семидесяти тысяч беженцев была возложена на военное командование Соединенных Штатов Америки. Именно США ввели запрет на вхождение в 55-километровую зону вокруг своей базы для сирийских правительственных структур и гуманитарных организаций. Кроме этого, Министерство обороны РФ призвало США открыть доступ в лагерь «Рукбан» для гуманитарных миссий, обеспечить выход беженцев и ликвидировать военную базу в Ат-Танфе.

@MaghaweirThowra soldiers and their families donate their own food to over 150 hungry families in #Rukban. While the Regime blocks food and aid to #Rukban and #altanf, we do everything in our power to help the civilians in the area.@Liveuamap @QalaatAlMudiq2 @Hammurabi_News pic.twitter.com/Jdgzwfe2nR — مغاوير الثورة (@MaghaweirThowra) October 14, 2018

Однако вместо этого, американцы с помощью подконтрольных им боевиков, решили свалить вину за происходящее в Ат-Танфе на сирийское правительство.

«Солдаты «Джейш Магавир ат-Таура» и их семьи пожертвовали собственную пищу более чем 150 голодным семьям в Рукбане. Хотя [сирийское] правительство блокирует продовольствие и [гуманитарную] помощь Рукбану и Ат-Танфу, мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь мирным жителям в этом районе», — написали на своей странице в Twitter подконтрольные Соединенным Штатам боевики.

Примечательно, что подобная запись появилась буквально через несколько дней после заявления главы сирийской сети по правам человека Ахмада Казема, который сообщил, что в лагере «Рукбан» только за последние две недели по причине катастрофической гуманитарной ситуации погибло 14 человек.

«За последние две недели умерло 14 человек, включая четырех детей и двух женщин по причине невыносимых условий существования и отсутствия медицинской помощи», — рассказал Казем, ссылаясь на людей, проживающих в самом лагере вблизи сирийско-иорданской границы.

Ситуацию Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал востоковед Андрей Онтиков. Он назвал заявление боевиков «Джейш Магавир ат-Таура» очень странным.

«Потому что даже если поверить, что сирийцы якобы блокируют доставку гумпомощи в лагерь «Рукбан», то Организация Объединенных Наций (ООН) может взять на себя инициативу и доставить гуманитарную помощь через территорию Иордании, перейдя границу в районе «Ат-Танфа» и попав на оккупированную американцами территорию. По факту получается, что этого не происходит. И, как неоднократно указывали в том числе наши дипломаты, единственные, кто запрещает доставку помощи в «Рукбан», — это американцы», — подчеркнул собеседник ФАН.

Таким образом, если бы то, что заявляют боевики, было бы правдой, то пути доставки гумпомощи в лагерь «Рукбан» существуют.

«Да они, может быть, были бы сомнительны с точки зрения международной права, потому что вроде как не заручились согласием сирийцев и так далее, но препятствий физических для получения доступа к этому лагерю у ООН или каких-то гуманитарных организаций частного порядка было бы предостаточно. Но доставку-то туда блокирует не сирийское правительство, а те, кто оккупировал эту территорию, — Соединенные Штаты Америки», — объяснил Андрей Онтиков.

По мнению собеседника ФАН, США могут намеренно создавать невыносимые условия проживания в «Рукбане» для принудительной вербовки новых боевиков.