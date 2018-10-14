Сирия: власти Дейр-эз-Зора начали второй этап восстановления города — видео ФАН

Дамаск, 14 октября. Городской совет сирийского Дейр-эз-Зора запустил второй этап реконструкции региона, который включает в себя уборку осколков и щебня с улиц, находящихся по соседству с кварталом Аль-Хамидия. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В данный момент специальные машины ведут работы по уборке тротуаров на параллельной к Аль-Хамидии улице. Работы будут вестись вплоть до муниципального стадиона и улицы Аль-Хагана.

Жители этого района активно восстанавливают свои дома и приближенные к ним участки. Ряд человек уже полностью убрали мусор с улиц и даже открыли несколько магазинов для обслуживания местного населения.

Ожидается, что в скором времени в Дейр-эз-Зоре пройдет замена канализационных сетей, расширение асфальтовой укладки на дорогах, восстановление школ и правительственных учреждений, расположенных неподалеку от Аль-Хамидии. Все это необходимо для привлечения в город вынужденных сирийских беженцев, которые покинули родные дома из-за атаки террористов.

По некоторым данным, только за последние месяцы в Дейр-эз-Зор вернулось около шестидесяти тысяч человек, которые оставили свои жилища во время войны. Однако люди, узнав о возвращении своих городов под контроль сирийской правительственной армии, продолжают постепенно покидать временные лагеря беженцев, чтобы вернуть крышу над головой.

Ранее стало известно, что мастерам удалось восстановить теле- и радиовещание в провинции Дейр-эз-Зор. Это произошло впервые после семилетней оккупации незаконных вооруженных группировок.

Прибывшие в освобожденные от боевиков города ремонтные бригады установили новейшее оборудование и полностью настроили необходимую аппаратуру. Сейчас ведутся работы по расширению масштаба вещания и области обхвата трансляциями.