Адвокат назвала незаконным арест Кокорина и Мамаева

Москва, 13 октября. Адвокат форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова считает арест своего клиента и его друга Павла Мамаева незаконным. Об этом она сообщила в Instagram.

По ее словам, видеозапись, которая демонстрирует «похождения» Кокорина и Мамаева, не может быть причиной для возбуждения дела по статье о хулиганстве. Речь, по мнению Стукаловой, должна идти только о побоях, статье которая не предполагает меры пресечения в виде помещения под стражу.

Адвокат также призвала тщательно разобраться, что же именно спровоцировало футболистов на агрессию. Кроме того, Стукалова считает, что вызов на допрос Кокорина был осуществлен с нарушениями, ведь он якобы не получил повестку.

Напомним, суд ранее поместил Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева в следственный изолятор. В «Бутырке» они пробудут до декабря, компанию подозревают в том, что они спровоцировали две драки, в результате которых было травмировано трое человек. Александр Кокорин, в частности, во время драки в кофейне нанес сотруднику Минпромторга РФ удар стулом.