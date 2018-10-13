Луганск, 13 октября. В Донбассе в результате обстрела из миномета калибра 120-мм погибли мать и дочь, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как сообщили представители Народной милиции ЛНР, обстрел велся с направления Золотое по населенному пункту Марьевка около 17.45.

В результате обстрела погибли два мирных жителя — мать, Лариса К. погибла, получив минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки с повреждением внутренних органов, а также осколочное рваное ранение бедра левой ноги с повреждением кровеносных сосудов. Дочь, 17-летняя Анастасия К., получила открытую черепно-мозговую травму и многочисленные осколочные рваные ранения бедер обеих ног, вызвавшие сильную кровопотерю.

Напомним, вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года, за это время жертвами конфликта стали более 10 тысяч мирных жителей. Несмотря на подписанное соглашение о прекращении огня, украинские силовики периодически возобновляют обстрелы позиций армий ДНР и ЛНР и населенных пунктов в народных республиках.