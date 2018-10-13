РКК «Энергия» получила видеорегистратор и данные телеметрии «Союза»

Москва, 13 октября. Данные видеорегистратора и телеметрия с ракеты «Союз-ФГ» переданы космической корпорации «Энергия». Об этом в субботу говорится в сообщении, появившемся на сайте Роскосмоса.

«Результаты анализа будут переданы комиссии, созданной для расследования данного инцидента», — отмечается в комментарии госкорпорации.

В Роскосмосе подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с NASA и обсуждают вопрос возможной отправки к МКС американского грузового корабля.

Напомним, 11 октября произошла первая в современной истории России авария в пилотируемой космонавтике. Корабль «Союз», на борту которого находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, не был доставлен на орбиту из-за аварии ракеты-носителя. Экипаж благополучно эвакуировался и в спасательном модуле приземлился на территории Казахстана. Выяснением причин ЧП занимается государственная комиссия.