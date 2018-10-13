МИД РФ отреагировал на обвинения Москвы в попытке организации переворота в Черногории

Москва. 13 октября. В министерстве иностранных дел России назвали абсурдным заявление черногорского спецпрокурора Миливоя Катнича, который ранее обвинил Москву в якобы имевшей место попытке организовать госпереворот в Черногории в 2016 году.

«Катнич решил включиться в соревнование за выдвижение наиболее абсурдных обвинений против России», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

В российском дипломатическом ведомстве напомнили, что Катнич вот уже два года ищет некие доказательства причастности РФ к попытке осуществления государственного переворота в Черногории.

В МИД РФ подчеркнули, что все обвинения со стороны Черногории являются абсолютно голословными.