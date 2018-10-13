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Число жертв взрыва в Афганистане выросло до 22

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Число жертв взрыва в Афганистане выросло до 22

Кабул, 13 октября. Число жертв взрыва в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана увеличилось до 22, ранения получили 36 человек.

Как сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в администрации, взрыв прогремел на предвыборном мероприятии в округе Рустак днем 13 октября. Целью террористов была политик Назифа Бег. Радикальные методы борьбы в Афганистане применяются не впервые, только за последний месяц в ходе предвыборной кампании было совершено три покушения.

Глава Афганистана Ашраф Гани совместно с представителями миссии ООН осудили террористический акт и призвали к проведению мирных выборов и выражению позиции демократическим путем.

Автор: Софья Куликова
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