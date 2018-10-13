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Путин приветствовал участников всероссийского слета студотрядов

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Путин приветствовал участников всероссийского слета студотрядов

Москва, 13 октября. Президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам всероссийского слета студенческих отрядов. Мероприятие в субботу открылось в Ростове-на-Дону​​​.

«Символично, что нынешняя встреча проходит в столице Донского края Ростове-на-Дону. На протяжении многих лет российские студенты вносят весомый вклад в укрепление экономического, энергетического потенциала этого региона», — говорится в обращении российского лидера к студентам.

Путин высоко оценил работу студентов, участвовавших в строительстве аэропорта «Платов» и ростовского стадиона, на котором прошли матчи чемпионата мира по футболу.

Напомним, в июле президент Путин поблагодарил участников всероссийской студенческой стройки «Север», подчеркнув, что деятельность студотрядов укрепляет экономический потенциал России. 

Автор: Федор Веснин
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