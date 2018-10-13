«Загнал себя в угол»: адвокат объяснил, почему Глушаков может встретиться с Кокориным в СИЗО

Москва, 13 октября. Футболисту московского «Спартака» Денису Глушакову грозит уголовное разбирательство за вывод средств с заблокированных по решению суда счетов. Об этом сообщил адвокат супруги Глушакова Дарьи Сергей Жорин.

По словам Жорина, футболист вывел около 200 млн рублей с банковских счетов во время мирного процесса. Узнав о выводе средств, супруга подала иск. Суд принял решение о блокировке счетов футболиста и наложил арест на имущество. Однако после решения суда вывод средств со счетов продолжился.

«Были выведены еще 100 млн рублей. Итого — около 300 млн рублей совместно нажитых средств было выведено с общих счетов семейных», — подытожил Жорин в комментарии KP.ru.

Если по результатам запроса подтвердится факт вывода средств с заблокированных счетов, то Глушакову грозит уголовное дело, заявил адвокат. Кроме того, вопросы возникнут и к банкам, которые нарушили запрет суда и выдали футболисту средства.

«Глушаков может отправиться к своим друзьям Мамаеву и Кокорину», — приводит слова Жорина телеканал «360».

Также футболист попытался перенести судебное разбирательство в Ростовскую область, подав аналогичный иск в родном городке Миллерово. Глушаков потребовал от супруги развод и выплату алиментов. Однако суд передал иск по месту проживания заявителя в Москве.