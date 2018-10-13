Кличко показал Шварценеггеру Киев

Киев, 3 октября. Бывший губернатор Калифорнии, легендарный актер Арнольд Шварценеггер впервые побывал в Киеве. По украинской столице семикратный обладатель титула «Мистер Олимпия» прогулялся в сопровождении мэра Киева Виталия Кличко, о чем тот рассказал в Facebook.

«Времени, к сожалению, было немного, но показал Киев своему другу Арни, который впервые посетил наш город», — написал Кличко.

Шварценеггер прилетел в Киев для участия в бизнес-форуме. По словам Кличко, американскому актеру очень понравилось в украинской столице, и он обещал вернуться вновь.