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«Сработали четко»: появились подробности операции по спасению экипажа «Союза»

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«Сработали четко»: появились подробности операции по спасению экипажа «Союза»

Москва, 13 октября. Поисково-спасательная служба продемонстрировала слаженную работу в ходе операции по поиску экипажа космической ракеты «Союз». Овчинин и Хейг были доставлены на космодром Байконур спустя три часа после аварии, об этом рассказал ТАСС представитель ракетно-космической отрасли.

«Поисково-спасательная служба сработала четко, никаких задержек, буквально прошло три часа, и экипаж был уже на Байконуре», — сообщил источник.

Ракета «Союз-ФГ» стартовала с космодрома Байконур 11 октября. На 119-й секунде полета у ракеты-носителя отказал двигатель. Экипаж в составе космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга спустился в спасательной капсуле и приземлился на территории Казахстана. 

Автор: Софья Куликова
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