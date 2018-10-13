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Сирия: ребенок подорвался на мине в провинции Даръа

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Сирия: ребенок подорвался на мине в провинции Даръа

Дамаск, 13 октября. В сирийской провинции Даръа на заложенной террористами мине подорвался ребенок. По информации агентства SANA, инцидент произошел в деревне, расположенной в 40 километрах от города Даръа.

«Погиб десятилетний ребенок», — сообщает сирийское информационное агентство​​​.   

Вытесняемые САА боевики регулярно минируют населенные пункты, иногда оставляя взрывные устройства прямо в домах. В четверг сообщалось о ранении 12 детей, наткнувшихся на мину на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Ранее в октябре подобный инцидент произошел в Идлибе — тогда погибли три ребенка.

Автор: Федор Веснин
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