День рождения длиною в год: в Петербурге начали праздновать 300-летие Невского проспекта. ФАН-ТВ

Невский проспект – одна из самых первых и самых известных улиц в Петербурге. По словам организаторов праздника – это единственная магистраль, которая соединяет в себе два начала: духовное и светское. Российский актер и общественный деятель Николай Буров отметил, что духовность – это и есть самое ценное качество Невского.

«Он очень шумный, он разный, он трудяга, он извозчик, он банкир, он учитель, но самое главное качество Невского проспекта – он удивительно духовен. Говорят, немного преувеличивая, что Санкт-Петербург – город всех религий, а Невский проспект – их реальное воплощение. Пусть всем людям, не зависимо от принадлежности национальной или конфессиональной, будет хорошо, удобно и уважительно на главном проспекте нашего Великого города», – говорит Николай Буров, советский, российский актер и общественный деятель.

Наталья Федорова всю свою жизнь провела в Петербурге и помнит Невский проспект совсем другим. С родителями часто приезжала сюда гулять, любоваться архитектурой и знакомиться с историей города.

«Таких проспектов раньше не было. Сейчас, конечно, создаются большие, но все равно Невский для нас, особенно, когда были маленькие, просто огромный. Для нас, можно сказать, город отсюда начинался», – рассказывает Наталия Федорова, жительница Санкт-Петербурга.

По словам председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгения Панкевича, отмечать праздник будут весь год. Впереди множество выставок, проектов и концертов, посвященных Невскому проспекту.

«Было принято решение, что праздник будет продолжаться в течение года, и целый год мы будем говорить на эту тему, показывать разные исторические факты, посвященные Невскому проспекту. Это самая главная артерия Санкт-Петербурга, мы знаем, что порядка двух миллионов людей каждый день, как гостей, так и жителей проходит по Невскому проспекту. Это визитная карточка нашего города, которая известна за рубежом, метка для иностранного туриста, которая привлекает все больше и больше людей», – говорит Евгений Панкевич, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

В ближайшее время в тираж выйдет памятный фотоальбом, а в конце года будет организована фотовыставка, которая покажет облик Невского проспекта на протяжении всех 300 лет его существования.