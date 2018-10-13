Россия претендует на право проведения Кубка Европы по синхронному плаванию в 2019 году

Москва, 13 октября. Президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко сообщил, что Россия претендует на право принять Кубок Европы по синхронному плаванию в следующем году.

«Мы претендуем на проведение этих соревнований», — сказал глава Федерации в комментарии РИА Новости.

По данным пресс-релиза Европейской лиги плавания, турнир пройдет с 10 по 12 мая 2019 года. Страна проведения Кубка Европы пока не определена.

Турнир является квалификационным перед Олимпийскими играми. Напомним, летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в столице Японии. Также кандидатами на проведение игр были Мадрид и Стамбул. Международный олимпийский комитет принял решение включить в программу Олимпийских игр 2020 года пять новых видов спорта: карате, серфинг, бейсбол, скалолазание и скейтбординг.