НАК опубликовал видео операции по уничтожению боевиков в Дагестане

Махачкала, 13 октября. На официальном сайте Национального антитеррористического комитета России появилось видео операции по ликвидации боевиков в Дагестане. Ранее стало известно, что силовики взяли штурмом дом, в котором укрывались террористы, связанные с запрещенной в РФ группировкой ИГ1.

На кадрах видно, как бойцы специальных подразделений окружают здание, а затем под прикрытием бронетехники подходят к нему, слышна интенсивная стрельба.

Напомним, операция была проведена в Хасавюртовском районе Дагестана, жителей близлежащих домов эвакуировали. Бандиты оказали активное сопротивление, ранив троих силовиков, и были уничтожены.

1 Организация запрещена на территории РФ.