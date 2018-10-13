Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

НАК опубликовал видео операции по уничтожению боевиков в Дагестане

247
0 Оставить комментарий

НАК опубликовал видео операции по уничтожению боевиков в Дагестане

Махачкала, 13 октября. На официальном сайте Национального антитеррористического комитета России появилось видео операции по ликвидации боевиков в Дагестане. Ранее стало известно, что силовики взяли штурмом дом, в котором укрывались террористы, связанные с запрещенной в РФ группировкой ИГ1.

На кадрах видно, как бойцы специальных подразделений окружают здание, а затем под прикрытием бронетехники подходят к нему, слышна интенсивная стрельба.

Напомним, операция была проведена в Хасавюртовском районе Дагестана, жителей близлежащих домов эвакуировали. Бандиты оказали активное сопротивление, ранив троих силовиков, и были уничтожены.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое