Собаки загрызли заводчицу в питомнике в Подмосковье
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Москва, 13 октября. Две собаки насмерть загрызли заводчицу в поселке Быково в Подмосковье, об этом сообщает ГСУ СК РФ по Подмосковью.
Тело женщины с многочисленными укусами обнаружили на территории частного дома. Женщина занималась разведением собак породы бордосский дог.
«По предварительным данным, две собаки по неустановленной причине напали на свою хозяйку и причинили ей укусы», — говорится в сообщении.
По факту происшествия организована доследственная проверка. Следователи установят причины агрессии собак на хозяку.