Собаки загрызли заводчицу в питомнике в Подмосковье

Москва, 13 октября. Две собаки насмерть загрызли заводчицу в поселке Быково в Подмосковье, об этом сообщает ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Тело женщины с многочисленными укусами обнаружили на территории частного дома. Женщина занималась разведением собак породы бордосский дог.

«По предварительным данным, две собаки по неустановленной причине напали на свою хозяйку и причинили ей укусы», — говорится в сообщении.

По факту происшествия организована доследственная проверка. Следователи установят причины агрессии собак на хозяку.