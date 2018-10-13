Орешкин обсудил с Мирзиеевым предстоящий визит Путина в Ташкент

Ташкент, 13 октября. Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин в субботу посетил Ташкент. Он обсудил с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым предстоящий визит в республику президента России Владимира Путина.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам экономической повестки дня предстоящего государственного визита Президента Российской Федерации в Республику Узбекистан», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте Мирзиеева.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что на следующей неделе отправится в Ташкент, где проведет обстоятельные переговоры с Мирзиеевым. Президент РФ, в частности, рассказал, что им предстоит подписать «солидный пакет документов». Кроме того, ожидается, что Владимир Путин совместно с Шавкатом Мирзиеевым даст старт строительству АЭС в Узбекистане.