СМИ рассказали, как зять Трампа годами не платит налоги

Вашингтон, 13 октября. Зять президента США Дональда Трампа, его советник Джаред Кушнер не платит федеральные подоходные налоги. Об этом заявили журналисты американской газеты New York Times.

Журналисты ознакомились с конфиденциальными финансовыми документами, по которым Кушнер платил низкие налоги. Это было связано с тем, что его компания несла убытки. В NYT утверждают, что убытки были только в финансовых документах. Журналисты подчеркнули, что подобные действия по «обесцениванию» компании позволили инвесторам не платить часть налогов.

Отметим, что представители Белого дома никак не прокомментировали информацию по факту публикации материалов New York Times.

Адвокат Кушнера Питер Мириджанян заявил, что предприниматель выплачивает все налоги в соответствии с законом, а документы были получены с нарушением конфиденциальности.

Ранее американский президент Дональд Трамп рассказал журналистам, почему он полностью доверяет своему зятю.