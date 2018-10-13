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«Нафтогаз» простил Киеву миллиард гривен долга

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«Нафтогаз» простил Киеву миллиард гривен долга

Киев, 13 октября. Компания «Нафтогаз» списала коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго» около одного миллиарда гривен штрафов за накопленные им долги за газ. Таким образом, в дома жителей украинской столицы вернутся тепло и горячая вода.

«Утверждено мировое соглашение между сторонами. Оно говорит о том, что штрафные санкции в размере примерно 1 млрд гривен списываются компанией НАК «Нафтогаз», — говорится в сообщении городской администрации.

Напомним, ранее из-за разногласий «Нафтогаза» и «Киевтеплоэнерго» более трех тысяч домов в Киеве остались без горячей воды. 

Отметим, мэр Киева Виталий Кличко считает, что украинская столица по примеру Европы может вообще отказаться от централизованного горячего водоснабжения. Украинцы высмеяли инициативу Кличко. 

Автор: Федор Веснин
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