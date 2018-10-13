Трамп заявил об отсутствии сделки с Турцией по освобождению пастора Брансона

Вашингтон, 13 октября. Никакой сделки между США и Турцией по освобождению пастора Эндрю Брансона не было. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

На своей странице в Twitter, Трамп подчеркнул, что не заключает сделок по освобождению заложников. Однако он поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь в освобождении пастора.

Трамп заявил, что планирует встретиться с Брансоном в Овальном кабинете в субботу.

«Будет здорово увидеть его и встретиться с ним», — подчеркнул Трамп.

Напомним, что турецкие власти задержали пастора Брансона в 2016 году. Его обвинили в связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. После этого отношения между странами ухудшились. Американские власти неоднократно обвиняли Турцию в нарушении прав человека.

В августе американский президент Дональд Трамп удвоил пошлины на сталь и алюминий для Анкары. Он подчеркнул, что у США и Турции в настоящий момент «нехорошие отношения».

12 октября суд турецкого Измира приговорил пастора Брансона к трем годам, одному месяцу и 15 дням лишения свободы,а также освободил его из под ареста.Согласно турецким законом мужчине засчитали время, которое он провел в тюрьме. С него сняли все меры пресечения и разрешили выехать за границу.