Уволенная из-за скандала с прожиточным минимумом министр получала ежегодно материальную помощь

Саратов, 13 октября. Экс-министр Саратовской области Наталья Соколова, прославившаяся из-за заявления о том, что 3,5 тысячи рублей в месяц достаточно для проживания, получала из бюджета материальную помощь. Ежегодно Соколова получала 200 тысяч рублей помимо заработной платы.

Как сообщает KP.ru со ссылкой на Центр Журналистских расследований Саратовской области, в связи с занимаемой должностью Соколова, как и другие члены правительства, могла претендовать на денежные выплаты из бюджета. В период с 2013 по 2017 годы Соколова получала 200 тысяч рублей в год материальной помощи. Данные о выплатах значатся в официальном отчете о доходах.

Кроме того, супруг Соколовой владеет рыбным заводом в Вольске, однако предприятие не приносит доходов, и за Соколовой числятся многомиллионные долги.

Ранее Соколова во время заседания в облдуме заявила, что 3,5 тысячи в месяц – достаточная сумма для проживания. Министр отметила, что «макарошки всегда стоят одинаково». При этом чиновница добавила, что ради эксперимента могла бы прожить на эту сумму, однако «статус не позволяет».

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил оскандалившуюся Соколову во время рабочей поездки. Глава региона заявил, что министр должен уважительно относиться к темам, которые волнуют людей, а не разбрасываться такими пренебрежительными высказываниями.

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко решил пойти на эксперимент о проверить слова чиновницы. Парламентарий ради эксперимента проживет на 3,5 тысячи рублей в месяц, а видеоотчет предоставит широкой аудитории. Продуктовую корзину для Бондаренко составит региональный Минтруда.