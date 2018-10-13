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Программу полетов к МКС изменят после аварии «Союза»

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Программу полетов к МКС изменят после аварии «Союза»

Москва, 13 октября. В программу полетов к Международной космической станции по итогам работы комиссии, расследующей аварию ракеты-носителя «Союз-ФГ», будут внесены изменения. Об этом сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли.

«По итогам работы аварийной комиссии госкомиссия внесет изменения в программу полетов космонавтов на МКС и согласует их с американцами», — приводит комментарий источника ТАСС.

По его словам, следующий пилотируемый корабль отправится к МКС в декабре. Напомним, ранее стало известно, что запуск грузового корабля «Прогресс», запланированный на конец октября, из-за аварии «Союза» перенесен не будет.

В четверг с космодрома «Байконур» стартовала ракета «Союз-ФГ», менее чем через три минуты после запуска произошла авария. Экипаж корабля в спасательной капсуле приземлился на территории Казахстана.

Автор: Федор Веснин
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