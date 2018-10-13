Курды поймали лучшего снайпера ИГ, а террористы нанесли урон SDF и США на северо-востоке Сирии

Портал Free News, ссылаясь на курдские источники, передает, что бойцы Сирийских демократических сил (SDF) захватили в плен троих иностранных боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) на востоке страны. Так, ресурсы курдов в соцсетях заявили о поимке наемников из Турции, Канады и Германии. О других подробностях — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Как выяснилось в ходе допроса, все взятые в плен террористы попали на территорию Сирии в 2014-2015 годах через Турцию. Также отмечается, что один из них — гражданин Канады, известный под прозвищем Абу Тураб Аль-Канади, — считается лучшим снайпером в террористической группировке и даже обучал этому других джихадистов в Ракке, Дейр-эз-Зоре и Хасаке.

Однако наряду с подобными региональными успехами курды и поддерживающие их американские вооруженные силы за последние дни понесли немалые потери в результате действий боевиков ИГИЛ1. Двое солдат США погибли и еще три получили ранения в результате теракта смертника в Ракке. Кроме того, захваченный радикалами SDF город Дибан к югу от Дейр-эз-Зора накануне внезапно подвергся атаке «спящих ячеек» террористов, из-за чего было убито и ранено множество курдских бойцов.

С чем же связана явная активизация столкновений между «Исламским государством» и «Демократическими силами» и рост числа потерь с обеих сторон на северо-востоке САР, и в том числе в уже якобы зачищенных от джихадистов районах?

Член экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев выразил мнение в комментарии для ФАН, что это является не обострением борьбы США и SDF с ИГ1, а углублением внутреннего противостояния бывших союзников.

«Я полагаю, что как только курдами и американцами был установлен контроль над определенными северо-восточными территориями САР, там затем началась дележка внутри этой структуры. Соединенные Штаты лишены единства, там существует ряд конкурирующих финансово-промышленных групп. Вполне возможно, что свои интересы там имеют игроки также и из Европы, Канады, из стран Персидского залива и других регионов. Все они нанимают своих бойцов, которые могут действовать под любой вывеской, и уже они непосредственно ведут внутреннюю борьбу за ресурсы на уже как бы занятой территории», — пояснил наш собеседник.

Соответственно, у США есть как «свои», так и «не свои» боевики ИГИЛ, то же самое и с курдами, добавил он. Это понимание может пролить свет на многие туманные моменты, которые мы наблюдали в оккупированной американцами зоне Сирии.

«Вот почему некоторым террористам Вашингтон помогает, спасая их на вертолетах от Сирийской арабской армии (САА), а каких-то уничтожает. То есть существует некое свое «Исламское государство», а есть чужое, которое работает на интересы каких-то других внешних сил. Запад считает себя победителем на северо-востоке, но он не един, и поэтому победителей слишком много. Сейчас дележка ресурсов между ними обострилась, но все презентуется как будто бы продолжение борьбы с ИГИЛ», — подчеркнул Александр Перенджиев.

Это объясняет, почему даже на тех территориях, которые Соединенные Штаты и курды объявляют зачищенными от террористов, вновь и вновь вспыхивают бои и происходят взрывы. Прекратить это можно лишь путем вытеснения всех иностранных и курдских сил из данного региона.

«Россия, например, действует в САР в целях борьбы с международным терроризмом и в интересах всего сирийского народа. Что касается тех сил, которые ведут боевые действия на северо-востоке страны и якобы воюют с ИГ, то они на самом деле работают на интересы узких частных лиц, только в меркантильных целях. Соответственно, мира в этом регионе при таком раскладе никогда не будет, потому что там слишком много субъектов, каждому из которых важна лишь собственная нажива. При этом реальные террористы, которые тоже становятся наемниками определенных сил, до сих пор базируются там и никуда не исчезают. Поэтому мир на северо-востоке наступит лишь с уходом западной коалиции и SDF», — подытожил собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.