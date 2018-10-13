Собачий выход в социум: благотворительный забег людей и их любимцев в Москве. ФАН-ТВ

В Битцевском парке прошел благотворительный забег для собак и их хозяев «Быстрый пес». Организаторы подготовили трассу протяженностью 2 км. Цель забега – показать, что собак можно и нужно выводить в социум, здесь четвероногие друзья и их хозяева общаются, обмениваются опытом, могут получить консультацию ветврача, сфотографироваться в 3-D фотозоне.

«Я давно подписана на рассылку бегового сообщества, пришла информация об этом забеге. Мы бегаем в парке «Красная Пресня», мы живем рядом и бегаем почти каждый день там. У нас есть некоторые «дог-френдли» кафе, куда пускают с собаками. В поездку в Европу она ездила с нами в большое путешествие, там, конечно, отношение к собакам более дружелюбное. Она нормально себя ведет в любом общественном месте», – говорит участница забега Марина Литовцева со своим питомцем Леей.

«Совместно с нашими партнерами мы хотим привлечь внимание людей, владельцев собак, чтобы они не сидели дома, выходили в такой солнечный день на улицу, чтобы общались с ними, много играли, бегали, вели активный образ жизни. Все больше становится «pet friendly», куда можно придти со своими собаками, иногда даже с кошками – это здорово, поскольку они хорошо влияют на психологическое состояние человека», – рассказывает организатор и участник забега Ярослав Рюмин с питомцем Риком.

Сейчас люди все больше нацелены на здоровый образ жизни. Бегать вместе с питомцами весело, в первую очередь это спорт. Трассу в два километра лучшие игроки прошли всего за восемь минут. На мероприятие пришли не только участники забега, но и обычные владельцы собак. Собранные на стартовых взносах средства направлены в пользу благотворительного фонда «Подарок судьбы».