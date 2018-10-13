Лондон, 13 октября. Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в Солсбери 4 марта, в 2017 году ездил в Швейцарию для встречи с разведывательными службами страны, пишет The Daily Telegraph, приводя отрывок из книги Марка Урбана о Скрипале.

Урбан в своей книге The Skripal Files пишет, что летом 2017 года Скрипаль провел недельную поездку в Швейцарию, чтобы поговорить с ее федеральными разведывательными службами. Истинные цели поездки разведчик не сообщил. Как предполагает издание, бывший сотрудник ГРУ мог информировать швейцарские спецслужбы по делу о кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство.

Швейцарские СМИ писали, что к кибератаке на WADA якобы причастны двое россиян. В Москве обвинение в адрес России расценили, как «очередной антироссийский вброс» с целью дискредитировать российский спортсменов.

Напомним, Лондон обвиняет российских граждан в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Москва отвергает бездоказательные обвинения и просит предоставить доступ к материалам расследования. МИД РФ направил более 60 нот в адрес Лондона, но все они были проигнорированы. Тем не менее антироссийская риторика, основанная на обвинении в причастности к отравлению, становится основой для решений западных политиков.