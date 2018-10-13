В Совфеде назвали последствия выхода России из ПАСЕ

Москва, 13 октября. Парламентская ассамблея Совета Европы завершила осеннюю сессию, на которой должна была решиться судьба резолюции о восстановлении прав делегации РФ в ПАСЕ. Как и предполагали эксперты, решение было отложено до следующего года.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд выступил за возвращение полномочий российской делегации, однако другие евродепутаты его не поддержали. Член Совфеда РФ Владимир Лукин отметил, что Москва действительно может окончательно порвать с ПАСЕ.

«Россия может все, что угодно. Добровольно вступили, добровольно можно выйти. Последствия от выхода России из ПАСЕ могут быть самыми разными, их нужно рассматривать», — сказал сенатор в интервью изданию «ПолитПазл».

Лукин подчеркнул, что все плюсы и минусы выхода из ПАСЕ будут в конце октября обсуждаться на специальном заседании.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что Россия возобновит выплаты в бюджет Совета Европы только тогда, когда в организации откажутся от политики дискриминации национальных делегаций, напоминают «Известия».