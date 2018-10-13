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ОКР: Попытки дискредитировать решение WADA по России потерпели фиаско

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ОКР: Попытки дискредитировать решение WADA по России потерпели фиаско

Москва, 13 октября. Оппоненты России пытались дискредитировать решение Всемирного антидопингового агентства о восстановлении Российского антидопингового агентства, но потерпели фиаско, заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Нашими оппонентами до сих пор инициируются попытки дискредитировать решение WADA. Но эти попытки потерпели фиаско, что было хорошо видно на сессии МОК», — сказал Поздняков.

Исполком WADA принял решение восстановить в правах РУСАДА. Российское агентство было признано несоответствующим антидопинговому кодексу в 2015 году. Из-за допингового скандала WADA не допустило российских спортсменов до участия в Олимпиаде – 2018.

Глава WADA Крейг Риди поддержал решение исполкома и отметил, что РУСАДА выполнило все критерии «дорожной карты» еще к началу лета 2018 года. РУСАДА должно выполнить условия по передаче WADA данных московской лаборатории.

Автор: Софья Куликова
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