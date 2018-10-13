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Российский космонавт Овчинин вернулся домой

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Российский космонавт Овчинин вернулся домой

Москва, 13 октября. Российский космонавт Алексей Овчинин вернулся домой после аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ».

По словам его супруги, мужчина приехал домой в пятницу и у него все в порядке.

«Думаю, что в кругу семьи он очень быстро восстановится и морально, и физически», — рассказала Светлана Овчинина в эфире телеканала НТВ.

Она подчеркнула, что не хотела бы отпускать своего мужа в следующий раз в космос. Однако, женщина заявила, что у нее нет выбора: Овчинин — человек государственный.

Как ранее сообщал телеканал «360» авария пилотируемого корабля «Союз-ФГ» произошла 11 октября. На 119-й минуте у ракеты-носителя выключились двигатели. Члены экипажа Ник Хейг и Алексей Овчинин совершили экстренную посадку недалеко от казахстанского города Жезказган.

Автор: Денис Коробейников
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