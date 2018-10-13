Адвокат проверит информацию о выводе средств со счетов футболиста Глушакова

Москва, 13 октября. Адвокат супруги футболиста Дениса Глушакова Дарьи проверит информацию о том, что спортсмен вывел средства со счетов во время попыток мирного урегулирования развода.

Как рассказал адвокат супруги Глушакова Сергей Жорин в комментарии РИА Новости, Дарья подала в суд иск после того, как узнала, что футболист выводит средства с банковских счетов. После этого на имущество и счета Глушакова был наложен арест.

По слова Жорина, несмотря на то, что решением Никулинского суда Москвы счета Глушакова заблокировали, вывод средства продолжается. После решения суда было выведено около 100 млн рублей. Жорин намерен обратиться в правоохранительные органы, чтобы проверить информацию о выводе средств с заблокированных счетов.

Супруги подали иски о расторжении брака, взыскании алиментов и определении места жительства двух детей. Дарья требует взыскать с футболиста алименты и оставить двух дочерей с матерью. Футболист же настаивает на обратном.

Ранее стало известно, что поводом для развода стало заявление супруги Глушакова об изменах и физическом насилии со стороны игрока московского «Спартака».