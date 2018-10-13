Малайзия опровергла заявления о влиянии РФ на позицию страны по крушению Boeing в Донбассе

Куала-Лумпур, 13 октября. Глава министерства транспорта Малайзии Энтони Локе Сиеу Фук назвал несостоятельными обвинения в том, что российские спецслужбы якобы повлияли на позицию Куала-Лумпура в расследовании крушения Boeing в Донбассе.

«Я категорически и полностью отрицаю подобные обвинения в адрес Малайзии. Я никогда не контактировал ни с одним представителем России», — приводят малайзийские СМИ комментарий министра.

Он подчеркнул, что, выступая на тему крушения Boeing, всегда озвучивал официальную позицию своей страны.

Напомним, в мае следственная группа представила доклад, в котором утверждается, что зенитный комплекс, из которого был сбит Boeing, якобы попал в Донбасс из России. В Малайзии заявили, что не считают доказательства достаточными.

Москва в очередной раз опровергла все обвинения в причастности к крушению Boeing, в Минобороны РФ впоследствии представили информацию о ракете, которой ВСУ сбили самолет.