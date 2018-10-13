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Врио главы Хакасии призвал отозвать иск для отмены регистрации кандидата от КПРФ

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Врио главы Хакасии призвал областной избирком отозвать иск для отмены регистрации кандидата от КПРФ

Абакан, 13 октября. Врио главы Хакассии Михаил Развожаев призвал избирательную комиссию региона отозвать иск из Верховного суда Карелии с требованием отменить регистрацию кандидата от КПРФ Валентина Коновалова.

Развожаев заявил, что внимательно изучил материалы дела и проконсультировался с юристами. По его словам, прокуратура Республики Хакасия и избирательная комиссия региона действовали в строгом соответствии с законом. Он подчеркнул, что их решения безупречны, однако избирателей нельзя лишать возможностей высказаться в отношении того или иного кандидата.

«При выдвижении кандидата Коновалова и проведении им предвыборной агитации с формальной юридической точки зрения были допущены грубые нарушения, а с общечеловеческой — просто нелепые ошибки, когда Российская Федерация превращается в документах в «российкую», — заявил  Развожаев в эфире телеканала РТС.

Он подчеркнул, что попросил избирательную комиссию региона принять взвешенное решение, отозвать иск из суда и дать выборам состоятся.

«Судебные тяжбы и соревнования юристов не должны подменять политическую конкуренцию и волеизъявление жителей республики», — отметил Развожаев.

Напомним, что ранее прокуратура обнаружила нарушения в тех документах, которые Валентин Коновалов подал для регистрации кандидатом. Верховный суд республики должен за пять дней рассмотреть исковое заявление регионального избиркома.

Автор: Денис Коробейников
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