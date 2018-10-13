Врио главы Хакасии призвал отозвать иск для отмены регистрации кандидата от КПРФ

Абакан, 13 октября. Врио главы Хакассии Михаил Развожаев призвал избирательную комиссию региона отозвать иск из Верховного суда Карелии с требованием отменить регистрацию кандидата от КПРФ Валентина Коновалова.

Развожаев заявил, что внимательно изучил материалы дела и проконсультировался с юристами. По его словам, прокуратура Республики Хакасия и избирательная комиссия региона действовали в строгом соответствии с законом. Он подчеркнул, что их решения безупречны, однако избирателей нельзя лишать возможностей высказаться в отношении того или иного кандидата.

«При выдвижении кандидата Коновалова и проведении им предвыборной агитации с формальной юридической точки зрения были допущены грубые нарушения, а с общечеловеческой — просто нелепые ошибки, когда Российская Федерация превращается в документах в «российкую», — заявил Развожаев в эфире телеканала РТС.

Он подчеркнул, что попросил избирательную комиссию региона принять взвешенное решение, отозвать иск из суда и дать выборам состоятся.

«Судебные тяжбы и соревнования юристов не должны подменять политическую конкуренцию и волеизъявление жителей республики», — отметил Развожаев.

Напомним, что ранее прокуратура обнаружила нарушения в тех документах, которые Валентин Коновалов подал для регистрации кандидатом. Верховный суд республики должен за пять дней рассмотреть исковое заявление регионального избиркома.