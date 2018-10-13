Адвокат назвала незаконным содержание братьев Кокориных в СИЗО

Москва, 13 октября. Юрист Татьяна Стукалова, представляющая интересы футболиста «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, которые являются подозреваемыми в деле о драках в Москве, заявила, что при вызове спортсмена на допрос был нарушен принцип последовательности.

Адвокат также призвала следователей внимательно изучить обстоятельства драк, в которых участвовал Кокорин, чтобы понять, кто все-таки спровоцировал конфликт.

«Хулиганы почему-то не приставали к другим гражданам и не трогали их имущество. Поэтому возникают сомнения в законности обвинения по хулиганству», — написала Стукалова в Instagram.

Напомним, суд ранее поместил Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева в следственный изолятор. В «Бутырке» они пробудут до декабря, компанию подозревают в том, что они спровоцировали две драки, в результате которых было травмировано трое человек. Александр Кокорин, в частности, во время драки в кофейне нанес сотруднику Минпромторга РФ удар стулом.