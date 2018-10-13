Порошенко назвал число женщин в ВСУ

Киев, 13 октября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в настоящий момент службу в вооруженных силах Украины проходят около 55 тысяч женщин. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления в Херсонской государственной морской академии.

Порошенко напомнил, что День защитника Украины будут отмечать 14 октября. Праздник перестал быть исключительно мужским, ведь в рядах ВСУ служат и женщины.

Ранее Верховная рада Украины одобрила законопроект об уравнении прав женщин и мужчин в армии. Документ предполагает, что женщины на Украине будут выполнять воинский долг наравне с мужчинами, в том числе их будут принимать в армию добровольно на контрактной основе. Также законопроект предполагает отмену предельного возраста для призыва на службу для женщин.

За принятия законопроекта проголосовали 247 парламентариев.